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Происшествия

14 января, 15:36

Три человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Три человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на Каширском шоссе в районе поворота на поселка Развилка.

"В результате аварии трех иномарок на Каширском шоссе в районе поворота на поселка Развилка пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок. Пострадавшие госпитализированы", – сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне днем, 13 января, двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Варшавского шоссе в субботу, 13 января.
Авария произошла на внешней стороне 34 километра кольцевой дороги. Там столкнулись грузовик Scania и "Газель". Пассажиров зажало в салоне автомобиля. Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете Московского авиационного центра.

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