Спасатели нашли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области

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Спасатели в Иркутской области обнаружили тела двоих погибших при крушении вертолета. Рядом с ними был обнаружен корпус самой машины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Братской региональной поисково-спасательной базы Олега Пихтина, находка была обнаружена на дне Ангары.

"У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер", – цитирует агентство слова Олега Пихтина.

Он также отметил, что решение о дальнейших действиях спасателей руководство примет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вертолет Eurocopter АМ-350 вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. На борту воздушного судно находились два человека.