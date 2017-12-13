Спасатели нашли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области

13 декабря, 05:21
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Спасатели в Иркутской области обнаружили тела двоих погибших при крушении вертолета. Рядом с ними был обнаружен корпус самой машины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Братской региональной поисково-спасательной базы Олега Пихтина, находка была обнаружена на дне Ангары.
"У меня есть информация, что поисковики, находящиеся на месте, где проводится спасательная операция, нашли корпус и тела. Но она носит пока предварительный характер", – цитирует агентство слова Олега Пихтина.
Он также отметил, что решение о дальнейших действиях спасателей руководство примет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что вертолет Eurocopter АМ-350 вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. На борту воздушного судно находились два человека.
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