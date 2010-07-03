Безработного задержали за кражи из магазина брендовой одежды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже товаров из брендового магазина Cornery в столице. Сумма похищенного оценивается в два миллиона рублей.
С заявлением в полицию обратился 29-летний гендиректор шоу-рума, расположенного в Кривоколенном переулке. Он сообщил, что с марта по июль неизвестные похищали из салона одежду, обувь и аксессуары.
Злоумышленника задержали 12 сентября на улице Борисовские Пруды. По данным Агентства "Москва", подозреваемый – 28-летний безработный житель столицы. Мужчина на допросе признался в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что похитителя вейпов из магазинов на севере Москвы нашли благодаря кожуре от семечек, которые тот ел на месте преступления. Во время розыска полиция задержала 30-летнего жителя Люберец.
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