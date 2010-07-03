СК попросит арестовать москвича, обвиняемого в убийстве жены

Фото: telegram-канал 112

СК настаивает на аресте задержанного по делу об убийстве женщины на северо-западе столицы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"53-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства супруги. Сегодня следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражей", – указано в сообщении.

В четверг, 12 сентября, в квартире по улице Маршала Тухачевского мужчина во время ссоры на почве ревности два раза выстрелил в 39-летнюю супругу. По данным популярных Telegram-каналов, после этого мужчина сам позвонил в скорую помощь, однако женщина скончалась до приезда врачей.

Подозреваемый признался в содеянном, заявив, что очень сильно любил свою жену. Он также сообщил, что в момент преступления был трезв, но выпил алкоголь перед тем, как на место приехали правоохранители.

В середине августа семейная драма на востоке столицы закончилась стрельбой. Обиженный муж убил тещу и ранил тестя, а затем застрелился. При этом родственники пришли, чтобы просто поговорить.

