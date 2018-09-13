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Москва 24

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Происшествия

13 сентября 2018, 15:28

СК проверяет информацию о травмировании ребенка в рейсовом автобусе в столице

происшествия транспорт

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверяют информацию СМИ о травмировании ребенка при закрытии дверей рейсового автобуса в столице, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

На одном из интернет-сайтов появилось сообщение, что трехлетняя девочка, ехавшая с мамой, не успела выйти из автобуса маршрута №644, в то время как водитель уже начал закрывать двери. В результате ребенок травмировал ногу.

Инцидент произошел на улице Угличская. Ребенка доставили в поликлинику, где ей диагностировали закрытый перелом пальца на правой ноге. После оказания помощи девочку отпустили домой.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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