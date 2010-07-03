Водитель каршеринга разбил несколько авто, уходя от погони

На севере столицы водитель каршеринговой машины уходил от преследования: его пытались остановить сотрудники ДПС. Во время погони Mercedes-Benz разбил несколько машин, попадавшихся на пути, передает телеканал Москва 24.

У авто каршеринга отлетела правая передняя покрышка, а водителя задержали в 4-м проезде Марьиной Рощи. Почему мужчина не остановился для проверки документов и решил скрыться – сейчас выясняют полицейские.