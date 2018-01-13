Уже 32 человека госпитализированы из-за отравления в кадетской школе в Люберцах

13 января 2018, 23:07
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Количество доставленных в больницы из-за пищевого отравления в кадетской школе в Люберцах возросло до 32 человек. Уточняется, что 29 человек из них − дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.
"Число госпитализированных с гастроэнтеритом из кадетской школы в Люберцах составляет 32 человека: 29 детей и трое взрослых", − цитирует Агентство "Москва" главу администрации округа Владимира Ружицкого. По его словам, пострадавших доставили в больницу Раменского, а также Люберецкую районную больницу №2 и Центр материнства и детства в Люберцах.
"Дополнительно в детской больнице Люберец развернуто восемь коек", − рассказал Ружицкий, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Глава округа также отметил, что в кадетской школе проходят обучение в общей сложности более 1,1 тысячи детей. Там работают 100 сотрудников.
Ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков сообщил, что число отравившихся в кадетской школе в Люберцах выросло до 28 человек, включая 25 детей в возрасте от восьми до 14 лет и трех взрослых − сотрудников школы.
По факту пищевого отравления воспитанников и персонала кадетской школы СК по Московской области начал проверку. Кроме того, сотрудники регионального Роспотребнадзор приступили к эпидемиологическому расследованию причин отравления.
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