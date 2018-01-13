Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах выросло до 28 человек

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Число госпитализированных с пищевым отравлением учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах выросло до 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"По состоянию на 18:40 13 января, в подмосковных больницах на лечении находятся уже 25 детей и трое взрослых", − цитирует заявление Маркова ТАСС. Он уточнил, что все пострадавшие поступили из кадетской школы в Люберцах.

По словам Маркова, медики оказывают всем отравившимся необходимую медицинскую помощь, в частности, проводится антибактериальная терапия. "Их состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести", − добавил глава Минздрава Подмосковья.

Ранее стало известно, что СК начал проверку по факту ЧП в Люберцах, а специалисты Роспотребнадзора по Подмосковью приступили к эпидемиологическому расследованию причин отравления детей.

Воспитанников кадетской школы в возрасте от восьми до 14 лет доставили в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы с признаками пищевого отравления. Сначала сообщалось, что пострадали 18 детей и один взрослый, однако, затем цифры выросли до 21 ребенка и двух взрослых.