Мужчина получил ожоги и травмы, упав на пути серой ветки метро

13 января, 19:25
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Мужчина, по неосторожности упавший на пути на станции "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, получил сильные ожоги и травмы.
Как сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент с пассажиром произошел примерно в 11:55 13 января.
Уточняется, что пассажир по неосторожности упал на жесткий путь. когда поезда на станции не было. "Сотрудниками полиции на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медпомощи, который по прибытию на место поставил диагноз пострадавшему − электротравмы обеих кистей", − уточнил Мышляев.
Он также отметил. что, для того чтобы поднять пострадавшего на платформу, пришлось временно отключить электроснабжение путей. После этого мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского.
"Согласно данным медучреждения, у мужчины констатировали электротравму, электроожог 1, 2 и 3 степеней на три процента поверхности тела", − добавил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене. По его словам, пострадавшего передали специалистам ожоговой реанимации.
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