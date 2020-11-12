Врачу больницы скорой помощи в Омске сломали нос

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Омске мужчина подозревается в избиении врача скорой помощи. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту причинения телесных повреждений врачу, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), – говорится в сообщении.

По данным СК, 29 октября 50-летний предприниматель в приемном отделении городской клинической больницы № 1 ударил 34-летнего врача в лицо, сломав ему нос.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента. После проверки действиям мужчины будет дана юридическая оценка.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который напал на полицейских у здания ГУ МВД. Мужчина 1988 года рождения ударил одного из стражей порядка по лицу. Нападавший при задержании оказывал сопротивление.

