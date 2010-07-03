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11:22

В Бурятии проверят обстоятельства гибели пациента в запертой палате

происшествия

11:22

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Фото: vk.com/buryatiya.life

В центральной районной больнице Бурятии 40-летний Владимир Колмаков скончался в запертой палате. Расследованием инцидента занялся Следственный комитет Бурятии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

К правоохранителям обратились родственники погибшего. По их словам, мужчина поступил в больницу с пневмонией и пробыл там всего сутки. При этом врачи не провели должное обследование пациента.

Как утверждают родственники погибшего, вместо этого из терапевтического отделения его перевели в "палату для временного помещения больных в возбужденном состоянии и с психическими отклонениями", которая была заперта.

Отмечается, что инцидент произошел в начале февраля.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", медперсонал счел пациента буйным и поместил его в отдельную палату, на дверь которой повесили амбарный замок, чтобы он не сбежал.

Сестра погибшего Анна Иванова сообщила, что отцу Колмакова пришлось попросить у бригады, которая делала ремонт неподалеку, болгарку, чтобы срезать этот замок.

Когда дверь открыли, мужчина лежал на полу без признаков жизни.

Следователи изъяли необходимую документацию и опросили очевидцев и семью погибшего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Главного врача больницы Людмилу Карпову, которая занимала этот пост около пяти лет, уволили.

происшествия

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