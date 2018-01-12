Новую уязвимость обнаружили в процессорах Intel

12 января, 23:46
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Новую уязвимость нашли в процессорах Intel. Она позволяет злоумышленникам получать полный доступ к управлению компьютером за секунду.
Проблема – в технологии Active Management Technology, предоставляющей удаленный доступ к управлению настройками и безопасностью компьютера. Потенциально уязвимы для преступников миллионы корпоративных устройств по всему миру, сообщает F-Secure.
При загрузке злоумышленнику доступно меню Intel Management Engine BIOS. Он может войти в него, используя пароль, обычно выставленный по умолчанию, и настроить для себя удаленный доступ.
Чтобы обойти защиту, требуется физический доступ к устройству. Но из-за быстроты взлома можно оказаться жертвой преступников, оставив компьютер без присмотра в общественном месте буквально на минуту.
Критическую уязвимость уже находили в процессорах Intel. Тогда речь шла о проникновении в файлы, хранящиеся в памяти ядра. Проблема касается почти всех процессоров Intel, AMD и ARM, большинства компьютеров, работающих с основными операционными системами, в том числе Linux и macOS.
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