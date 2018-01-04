Критическая уязвимость найдена в процессорах Intel

4 января, 18:25
Фото: topnewreview.com
В процессорах Intel нашли важную уязвимость. Она позволяет преступникам проникнуть в файлы, хранящиеся в памяти ядра.
Дефект затрагивает почти все процессоры Intel, AMD и ARM, проблема касается большинства компьютеров, работающих с основными операционными системами, включая Linux и macOS, сообщает The Register. Влияет это и на смартфоны и другие устройства, а также облачные сервисы. В результате обычные программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра, отыскав конфиденциальную информацию.
Закрыть пробел в безопасности могут только разработчики операционных систем. Производительность устройств при появлении обновлений ОС может снизиться до 30 процентов.
Ранее программист Джонатан Левин выпустил утилиту для взлома iPhone X. Устройства становятся уязвимыми временно, после перезагрузки гаджета все операции по получению доступа злоумышленникам придется проводить заново.
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