Хакер выпустил программу для взлома iPhone X

26 декабря, 16:37
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Программист Джонатан Левин выпустил утилиту для взлома iPhone X.
Она работает на всех iPhone, iPad, iPod Touch, поддерживающих операционную систему iOS 11.0. При разработке хакер воспользовался уязвимостью, впервые найденной сотрудником Google Иэном Биром. Сейчас взлом гаджета можно назвать "временным", так как после перезагрузки смартфона его нужно повторять вновь, сообщает портал Redmond Pie.
Взлом операционной системы, или Jalibreak – операция, которая обеспечивает доступ к файловой системе аппарата. Осуществляя ее, пользователь нарушает соглашение с Apple, что лишает его права на гарантийное обслуживание устройства.
Ранее пользователи iPhone X столкнулись с новой проблемой: невозможностью одобрить семейные покупки с помощью Face ID. Некоторые предположили: компания-производитель опасается, что члены семьи обойдут защиту системы сканирования лиц.
Родители 10-летнего мальчика в США рассказали, что их сын без труда разблокировал материнский смартфон при помощи Face ID. Защиту на iPhone X обошли и сотрудники вьетнамской компании Bkav: они сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона.
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