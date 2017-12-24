Пользователи iPhone X сообщили о новой проблеме с гаджетами

24 декабря, 22:01
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пользователи iPhone X столкнулись с новой проблемой у гаджета. Они заявили о невозможности одобрить семейные покупки с помощью Face ID.
Предыдущие модели смартфонов позволяли при помощи сканера отпечатков пальцев одобрить покупку, сделанную членом семьи на другом устройстве. Владельцы iPhone X же вынуждены для этого вводить свой пароль от Apple ID.
Издание Ars Technica, сообщившее о проблеме, выдвинуло свое предположение о причинах отсутствия этой функции. Возможно компания-производитель опасается, что члены семьи обойдут защиту системы сканирования лиц.
Ранее родители 10-летнего мальчика в США рассказали, что их сын без труда разблокировал материнский смартфон при помощи Face ID. Семья опасается, что ребенок сможет сам оплачивать покупки и читать переписки. При этом они не отказываются от использования сканера лиц.
Обойти систему защиту на iPhone X смогли и сотрудники вьетнамской компании Bkav. Для этого они сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона.
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