Пользователи iPhone X сообщили о новой проблеме с гаджетами

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Пользователи iPhone X столкнулись с новой проблемой у гаджета. Они заявили о невозможности одобрить семейные покупки с помощью Face ID.

Предыдущие модели смартфонов позволяли при помощи сканера отпечатков пальцев одобрить покупку, сделанную членом семьи на другом устройстве. Владельцы iPhone X же вынуждены для этого вводить свой пароль от Apple ID.

Издание Ars Technica, сообщившее о проблеме, выдвинуло свое предположение о причинах отсутствия этой функции. Возможно компания-производитель опасается, что члены семьи обойдут защиту системы сканирования лиц.

Ранее родители 10-летнего мальчика в США рассказали, что их сын без труда разблокировал материнский смартфон при помощи Face ID. Семья опасается, что ребенок сможет сам оплачивать покупки и читать переписки. При этом они не отказываются от использования сканера лиц.

Обойти систему защиту на iPhone X смогли и сотрудники вьетнамской компании Bkav. Для этого они сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона.