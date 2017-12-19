iPhone X не выдержал проверку Роскачества

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iPhone X не выдержал проверку на прочность по результатам исследования Роскачества, сообщает пресс-служба ведомства.

Смартфон на протяжении нескольких месяцев испытывали в лаборатории в Западной Европе. Новый гаджет проверили по 274 параметрам. Высший балл по шкале от 0,5 до 5,5 показали 72 параметра смартфона. Безупречными оказались фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, дисплей, возможности основной камеры и ее настройки, общие понятность и простота использования.

Четыре балла и выше получили водонепроницаемость смартфона, его сенсорный экран, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, качество связи в High Definition, звук в наушниках и запись звука, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам.

По суммарным показателям дисплей и камеры iPhone X назвали лучшими за всю историю исследования. Результаты по этим параметрам оказались выше, чем у любого смартфона среди 309 моделей, в том числе и тех, которые вышли на рынок этом сезоне.

При этом новый iPhone фактически провалил проверку на прочность, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 сантиметров несколько десятков раз подряд. Смартфон заработал по этому параметру всего 2,9 балла, став шестым снизу среди 310 моделей, испытанных Роскачеством.

После 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран, а после 100 поворотов разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать. Батарея гаджета тоже оказалась не очень хорошей. Полная зарядка занимает три часа, а быстрая зарядка (в течение 15 минут) не сильно продлевает жизнь устройства до выключения, добавляя всего девять процентов заряда батареи.

В таблице Роскачества, где все исследованные смартфоны распределены согласно общей оценке по результатам всех тестов, iPhone X стоит на 11 месте, отставая от iPhone 6, 6s, 8 и 8 Plus.