НАК показал видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии

Видео: НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видеозапись с места взрыва в Карачаево-Черкесии.

На ролике видно, что место происшествия оцеплено, рядом стоят несколько машин силовых ведомств.

Два взрыва в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии раздались у здания отдела ФСБ.

Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Около 12:00 возле группы полицейских, работавших на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

Всего в результате происшествия легкие ранения получили шесть сотрудников сил правопорядка. Среди гражданских обошлось без пострадавших.

