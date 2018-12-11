Амфетамин и марихуану изъяли у мужчины в Подмосковье

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в хранении амфетамина и марихуаны, сообщает Агентство "Москва".

48-летнего местного жителя задержали у дома в Котельниках. При личном досмотре у него нашли пять грамм амфетамина.

Во время обыска его квартиры в шкафу обнаружили два пластиковых контейнера с веществом растительного происхождения внутри. Химическое исследование показало, что это была марихуана общим весом более трех килограммов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.