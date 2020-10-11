Скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в воинской части в Рязанской области

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В Рязанской области скончалась женщина, которая ранее пострадала при пожаре в воинской части в Скопинском районе. Об этом "Интерфаксу" заявили в Центре медицины катастроф.

"Накануне скончалась женщина, которая была госпитализирована в областную клиническую больницу и находилась в коме", – говорилось в сообщении ведомства.

Пожар на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино начался 7 октября. Согласно предварительной версии, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с горящей травы. Затем раздались взрывы.

"Состоянии остальных пострадавших – нормальное, они получили ожоги и травмы средней и легкой степени тяжести", – уточняет источник.

Ранее говорилось, что пожар уничтожил 21 строение в двух населенных пунктах. Временно перекрывали федеральную трассу "Каспий". Движение транспорта было восстановлено в четверг.