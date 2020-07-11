Десять человек утонули, пытаясь спасти ребенка в Египте

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Фото: Zuma\TASS/Sima Diab
Одиннадцать человек утонули на пляже в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Akhbar el-Youm.
Известно, что инцидент случился рано утром в Александрии на закрытом властями пляже.
"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", – передает зарубежный портал со ссылкой на Центральное управление Александрии по туризму.
Сейчас спасателям удалось найти 6 тел. Поиски остальных утонувших продолжаются.
"Граждане решили купаться в такое раннее время, так как старались не попасться патрулям, круглосуточно запрещающим купание во исполнение указаний властей", – пояснили в издании.
По решению властей, все пляжи Египта закрыты с марта из-за пандемии COVID-19. При этом запрет не касается пляжей, находящихся на территории отелей.
Отмечается, что пляж, о котором идет речь, прозван местными жителями "пляжем смерти" из-за частых случаев гибели пловцов.
Накануне эксперт рассказала, какие опасности поджидают на пляже. Она выделила моменты, которые могут стать причиной трагедии во время отдыха у воды.
Ранее 7-летняя девочка утонула во время купания в Коломне. СК организовал по факту произошедшего доследственную проверку.
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