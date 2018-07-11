В Сети появились кадры с места ДТП с Джорджем Клуни

Актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния

Актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, сообщает телеканал Москва 24.

Актер за рулем мотоцикла направлялся на съемочную площадку. По дороге он столкнулся с автомобилем, когда тот пытался развернуться.

Водитель помог вызвать скорую помощь, которая забрала пострадавшего Клуни в больницу. После компьютерной томографии у него диагностировали травму таза и ушибы ноги и руки. В целом его состояние не вызывает опасений у врачей.

Вскоре после инцидента в госпиталь прибыла супруга актера Амаль, которая увезла его из госпиталя на машине.