Юрист назвал бессмысленной идею выявления в соцсетях потенциальных преступников

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Председатель коллегии адвокатов Евгений Корчаго раскритиковал идею поиска в соцсетях по словам-триггерам потенциальных преступников. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Вместо того чтобы заниматься воспитанием молодежи, подрастающего поколения, мы опять планируем усилить бдительность там, где это ни от чего не спасет", – считает юрист. По его мнению, инициатива – решение не самой проблемы, а ее проявления.

Корчаго добавил, что властям стоит создать систему воспитания молодежи по аналогии с Советским Союзом, которая охватит учеников школ и институтов.

Ранее, после трагедии в казанской школе, депутат Госдумы Антон Горелкин предложил отслеживать в соцсетях слова-триггеры, чтобы с их помощью выявлять пользователей с преступными намерениями.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мер 9 человек. Подозреваемый – бывшей ученик той же школы. Уточнялось, что после содеянного он якобы собирался покончить с собой, однако сотрудники органов задержали его раньше. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура, в школах республики отменены все занятия.

Врач-психиатр Илья Лазарев заметил у подозреваемого признаки шизофрении, после того как в Сети появилось видео его допроса.

