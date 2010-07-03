СК возбудил уголовное дело после убийства девушки на востоке столицы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Труп приезжей из Белоруссии обнаружили в квартире на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, тело 20-летней приезжей из Белоруссии с четырьмя ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице 15-я Парковая вечером 10 апреля. У нее были колото-резаные раны шеи, груди, спины и левой ноги. Смерть девушки наступила около получаса назад.

Там же находился 21-летний юноша с телесными повреждениями в области туловища. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека госпитализировали, с позволения врачей с ним проведут следственные действия.

Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.