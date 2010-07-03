Рабочий погиб на стройке на северо-западе Москвы

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Один из рабочих погиб на строительной площадке на северо-западе столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Инцидент произошел в понедельник, 11 марта, на улице Мневники, владение 5. Мужчина упал на бетонную плиту с высоты шестого этажа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.