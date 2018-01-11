Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 миллионов рублей

11 января, 18:40
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором солдат, "случайно" сжег БТР, разогревая еду. Кадры необычного инцидента опубликованы на YouTube.
На видеозаписи молодой человек в военной форме объясняет, что произошло, стоя на фоне крупного пожара. В руках он держит дымящуюся ручную противотанковую гранатомет. "Хотел разогреть еду… Копал участок, чуть-чуть пожег", – рассказал он.
Оказывается, чтобы приготовить еду, рядовой развел огонь вблизи бронетранспортера. В итоге начался пожар, и техника сгорела. Как сообщили астраханские СМИ, пишет РИА Новости, в ходе инцидента был уничтожен БТР-82А, стоимость которого превышает 28 миллионов рублей.
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