Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 миллионов рублей

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором солдат, "случайно" сжег БТР, разогревая еду. Кадры необычного инцидента опубликованы на YouTube.

На видеозаписи молодой человек в военной форме объясняет, что произошло, стоя на фоне крупного пожара. В руках он держит дымящуюся ручную противотанковую гранатомет. "Хотел разогреть еду… Копал участок, чуть-чуть пожег", – рассказал он.

Оказывается, чтобы приготовить еду, рядовой развел огонь вблизи бронетранспортера. В итоге начался пожар, и техника сгорела. Как сообщили астраханские СМИ, пишет РИА Новости, в ходе инцидента был уничтожен БТР-82А, стоимость которого превышает 28 миллионов рублей.