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10 апреля 2018, 13:12

Происшествия

Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на западе столицы, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

"Из соседней квартиры были спасены четыре человека. Принятыми мерами в 12:45 возгорание на площади 12 квадратных метров было ликвидировано", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Большая Дорогомиловская, дом 5. Пострадал один человек, еще один – погиб.

происшествия пожар
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