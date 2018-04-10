10 апреля 2018, 13:12Происшествия
Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на западе столицы, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
"Из соседней квартиры были спасены четыре человека. Принятыми мерами в 12:45 возгорание на площади 12 квадратных метров было ликвидировано", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Большая Дорогомиловская, дом 5. Пострадал один человек, еще один – погиб.
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