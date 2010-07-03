Более 4 млн рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee

Фото: телеграмм канал Mash

Неизвестный проник в квартиру 24-летнего рэпера Бахтияра Алиева, выступающего под псевдонимом Bahh Tee, и украл 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что деньги из квартиры в доме на Веерной улице пропали днем 9 марта. Злоумышленнику, которого сейчас ищут, удалось подобрать ключи в отсутствие хозяина.

В полиции завели уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".