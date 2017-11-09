Двоих человек извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Два человека пострадали при частичном обрушении дома в Ижевске. Их извлекли из-под завалов.

Как сообщает ТАСС, рухнул один из подъездов здания с первого по девятый этажи.

На место происшествия направлены сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

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