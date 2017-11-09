09 ноября 2017, 16:34Происшествия
Двоих человек извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Два человека пострадали при частичном обрушении дома в Ижевске. Их извлекли из-под завалов.
Как сообщает ТАСС, рухнул один из подъездов здания с первого по девятый этажи.
На место происшествия направлены сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.
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