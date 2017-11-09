Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2017, 16:34

Происшествия

Двоих человек извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Два человека пострадали при частичном обрушении дома в Ижевске. Их извлекли из-под завалов.

Как сообщает ТАСС, рухнул один из подъездов здания с первого по девятый этажи.

На место происшествия направлены сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Портал Москва 24 в режиме реального времени следит за происходящим.

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика