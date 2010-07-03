Движение в районе улицы Коминтерна затруднено из-за ДТП

Движение в районе улицы Коминтерна на северо-востоке столицы серьезно затруднено из-за ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

Авария произошла перекрестке улицы Шушинской и Коминтерна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Имеются сведения о пострадавших. Обстоятельства аварии уточняются.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что водитель LADA Priora на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора. На перекрестке произошло столкновение с другим легковым автомобилем, после чего Priora отбросило на автобус.

