Около 50 человек поступили в больницы Махачкалы с признаками отравления

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С признаками отравления в больницы Махачкалы поступили почти 50 человек, среди них 27 детей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

"В Республиканский кожно-венерологический диспансер поступили 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают очаг инфекции.

В феврале более 20 человек поступили в больницу дагестанского Каспийска с отравлением. Согласно заключению Роспотребнадзора, именно поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП "Водоканал") 21–22 февраля не соответствовала требованиям СанПиН, что повлекло за собой увеличение числа каспийчан с признаками ОКИ.