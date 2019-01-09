Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде

Фото: ТАСС/Imago/Rachen Sageamsak

Автобус, который перевозил отдыхающих в Таиланде российских туристов, попал в ДТП на острове Пхукет. В результате аварии никто не пострадал, сообщает местный телеканал Phuket News со ссылкой на полицию города Камала.

Все случилось утром 8 января, когда автобус туроператора Anex Tour ехал из Камала в провинцию Пхангнга. Транспортное средство задело двигавшийся по встречной полосе пикап, отчего у последнего лопнула шина.

В итоге путешественники отделались испугом. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.