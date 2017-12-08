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Происшествия

08 декабря 2017, 08:57

На севере Москвы водитель иномарки сбил женщину с ребенком

происшествия

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

На севере столицы, в Головинском районе, водитель иномарки совершил наезд на женщину с ребенком.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Авангардная. Водитель машины Hyundai Getz совершил наезд на пешеходов. На место происшествия вызваны полиция и бригада "скорой помощи".

На Алтуфьевском шоссе 3 декабря произошла массовая авария. По словам свидетелей, автомобиль на большой скорости сбил четверых человек, среди которых один ребенок. Позже стало известно, что трехлетний мальчик умер в больнице. Водитель иномарки, подозреваемый в наезде, был задержан.

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