На севере Москвы водитель иномарки сбил женщину с ребенком

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

На севере столицы, в Головинском районе, водитель иномарки совершил наезд на женщину с ребенком.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Авангардная. Водитель машины Hyundai Getz совершил наезд на пешеходов. На место происшествия вызваны полиция и бригада "скорой помощи".

На Алтуфьевском шоссе 3 декабря произошла массовая авария. По словам свидетелей, автомобиль на большой скорости сбил четверых человек, среди которых один ребенок. Позже стало известно, что трехлетний мальчик умер в больнице. Водитель иномарки, подозреваемый в наезде, был задержан.