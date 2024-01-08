Троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей

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Трое офицеров управления "М" ФСБ РФ обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Помимо этого, Ушакову предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

По данным правоохранителей, Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. В связи с этим они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу.

Ранее в Москве задержали гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение.

Позже Басманный суд отправил Фомичева в СИЗО на два месяца. В материалах дела есть расшифровка телефонных разговоров.



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