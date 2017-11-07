Водитель открыл огонь вблизи Техасского христианского университета

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Мужчина открыл огонь на территории Техасского христианского университета в Форт-Уэрте. Инцидент произошел рано утром у спортивного стадиона из-за спора двух водителей университетских автобусов.

Подозреваемого задержали, сообщает "Газета.ру". Студенты получили сообщение о нормализации ситуации, после чего занятия в учебном заведении продолжились.

5 ноября бывший военный устроил стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерлед-Спрингс на юге штата Техас. Мужчина открыл огонь из автоматической винтовки по прихожанам. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Предполагается, что нападавшего звали Девин Келли, ему было 26 лет. Преступника обнаружили мертвым в собственной машине.

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