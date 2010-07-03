Таксист врезался в столб на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси влетел в столб на улице Панфилова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома номер 18а. Со слов источника, шофер находится в неадекватном состоянии.

Сведений о пострадавших нет. Неясно, были ли в момент ДТП в автомобиле пассажиры. Сейчас на месте ЧП работают полицейские.