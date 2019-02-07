Человек пострадал в ДТП на Калужском шоссе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Человек пострадал в ДТП на 27-м километре Калужского шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Произошло столкновение Kia и "Газели". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.