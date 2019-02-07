Акционер "Агрохолдинга Истра" напал с ножом на гендиректора на севере Москвы

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Акционер "Агрохолдинга Истра" с ножом напал на генерального директора компании Дениса Козлова, а потом нанес ранения себе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Зорге, дом №31, строение 1. Подозреваемого задержали. Сотрудники скорой помощи оказывают обоим участникам конфликта медпомощь.

В полиции подтвердили информацию о ножевом ранении, добавив, что по факту ЧП проводится проверка.

По данным из открытых источников, компания "Агрохолдинг Истра" занимается птицеводством, обработкой и хранением зерна и растениеводством и владеет хлебокомбинатом, птицефабрикой и предприятием по заготовлению мяса птицы в Тверской области.