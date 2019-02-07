Акционер "Агрохолдинга Истра" напал с ножом на гендиректора на севере Москвы

Акционер "Агрохолдинга Истра" с ножом напал на генерального директора компании Дениса Козлова, а потом нанес ранения себе, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Зорге, дом №31, строение 1. Подозреваемого задержали. Сотрудники скорой помощи оказывают обоим участникам конфликта медпомощь.
В полиции подтвердили информацию о ножевом ранении, добавив, что по факту ЧП проводится проверка.
По данным из открытых источников, компания "Агрохолдинг Истра" занимается птицеводством, обработкой и хранением зерна и растениеводством и владеет хлебокомбинатом, птицефабрикой и предприятием по заготовлению мяса птицы в Тверской области.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.