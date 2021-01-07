Площадь пожара на складе на юге Москвы составляет порядка 200 "квадратов"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Установлена площадь пожара на складе производителя косметики на юге Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как пишет ТАСС, огонь распространился на площади порядка 200 квадратных метров.

"Площадь пожара составляет 200–250 квадратных метров", – подтвердил источник.

Он отметил, что внутри горящего здания произошло обрушение стеллажей.

"Пожарные тушат здание", – заключил источник.

Возгорание произошло по адресу улица Никопольская, 14. Сообщалось, что внутри здания слышны громкие хлопки.

По данным источника в экстренных службах, химическая продукция загорелась на складе Faberlic.