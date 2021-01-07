Площадь пожара на складе на юге Москвы составляет порядка 200 "квадратов"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Установлена площадь пожара на складе производителя косметики на юге Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Как пишет ТАСС, огонь распространился на площади порядка 200 квадратных метров.
"Площадь пожара составляет 200–250 квадратных метров", – подтвердил источник.
Он отметил, что внутри горящего здания произошло обрушение стеллажей.
"Пожарные тушат здание", – заключил источник.
Возгорание произошло по адресу улица Никопольская, 14. Сообщалось, что внутри здания слышны громкие хлопки.
По данным источника в экстренных службах, химическая продукция загорелась на складе Faberlic.