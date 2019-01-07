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Судно с российскими моряками затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщает РИА Новости.

Всего на судне было 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое азербайджанцев и двое россиян. По предварительным данным, шесть человек погибли.

По некоторым данным, среди жертв четверо украинцев. Судьба россиян пока остается неизвестной.

Спасательные службы получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в районе восьми утра.

Судно находилось в 80 километрах от Самсуна. К месту ЧП прибыли спасательные вертолеты. Удалось спасти семерых человек.