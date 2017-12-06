Микроавтобус сбил троих детей под Пермью

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На трассе вблизи Соликамска микроавтобус сбил троих детей, переходивших дорогу. Один из них погиб, еще двое госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло около 17:50 5 декабря на трассе Кунгур – Соликамск. По предварительным данным, дети переходили дорогу в неустановленном для этого месте.

Уточняется, что двоим детям по 8 лет, одному – 11. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

За рулем "Газели" сидел водитель 1966 года рождения. Его задержали и поместили в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть одного и более лиц.