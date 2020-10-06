Два человека погибли в ДТП с лосем в Красноярском крае

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Двое человек погибли в Красноярском крае в результате столкновения автомобиля Honda Civic с лосем. Об этом сообщили РИА Новости.

Происшествие произошло вечером во вторник, 6 октября, на трассе Ачинск – Бирилюссы. Как сообщили в краевом главке МВД, после столкновения автомобиля с животным двое мужчин погибли. Также в машине находился несовершеннолетний пассажир. Он доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД.