В Красноярске эвакуируют жильцов дома, где упала подпорная стена

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Спасатели эвакуируют жильцов многоэтажного дома в Красноярске, возле которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

"В превентивных целях производится эвакуация жильцов дома. Всего привлечено: 24 человека, 6 единиц техники", – уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает прокурор Советского района Красноярска, приглашены оперативные службы города.

По информации МЧС, подпорная стена упала на парковку рядом с домом. В результате инцидента были повреждены четыре легковые и одна грузовая машины.

Согласно предварительным данным, подпорную стену возвел застройщик, однако не передал ее в управляющую организацию и муниципалитет. При этом в компании отрицают причастность к возведению стены.

В начале июля Следственный комитет РФ начал проверку по факту обрушения потолка в зале ожидания на станции Ожерелье. Инцидент произошел в городском округе Кашира Московской области.