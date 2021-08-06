В Красноярске эвакуируют жильцов дома, где упала подпорная стена

10:56
Фото: телеграм-канал "Красноярск события Chat"
Спасатели эвакуируют жильцов многоэтажного дома в Красноярске, возле которого обрушилась подпорная стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
"В превентивных целях производится эвакуация жильцов дома. Всего привлечено: 24 человека, 6 единиц техники", – уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работает прокурор Советского района Красноярска, приглашены оперативные службы города.
По информации МЧС, подпорная стена упала на парковку рядом с домом. В результате инцидента были повреждены четыре легковые и одна грузовая машины.
Согласно предварительным данным, подпорную стену возвел застройщик, однако не передал ее в управляющую организацию и муниципалитет. При этом в компании отрицают причастность к возведению стены.
В начале июля Следственный комитет РФ начал проверку по факту обрушения потолка в зале ожидания на станции Ожерелье. Инцидент произошел в городском округе Кашира Московской области.
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