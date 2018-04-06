Боец ММА Макгрегор арестован за нападение на автобус

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Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора арестовала полиция Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Среди подвергшихся атаке был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Обвинений против бойца не выдвинули, ирландец добровольно сдался полиции, сообщает ESPN.

Нападение произошло 5 апреля в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC-223. Турнир должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. Видео происшествия опубликовали в YouTube. На нем видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. Пострадал американский боец Майкл Кьеза.

Вместе с Макгрегором во время инцидента находился российский боец Артем Лобов. Отмечается, что ранее у него был конфликт с Нурмагомедовым. В итоге Лобова сняли с боя против представителя США Алекса Касереса в рамках UFC-223.