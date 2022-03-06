Глава СК РФ поручил расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование факта обстрела группы мирных жителей, покидающих Мариуполь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств, – заявили в Следственном комитете.

Украинские националисты расстреляли колонну мирных жителей, собиравшихся покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору, который открылся 6 марта. По предварительным данным, двое гражданских были убиты, четверо получили ранения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.