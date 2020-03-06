Разлив жидкости для обеззараживания воды случился в спортклубе в Алексеевском районе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Разлив жидкости для обеззараживания воды произошел в спортклубе в Алексеевском районе столицы. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС РФ.

Отмечается, что происшествие случилось в подсобном помещении комплекса.

"В спортивном клубе по адресу: улица Касаткина, дом 11, строение 12 в подсобном помещении произошел разлив жидкости для обеззараживания воды", – рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

"К медикам для осмотра обратились несколько человек", – добавили в ведомстве.

По некоторым данным, инцидент произошел в фитнес-центре Ufit. Рядом со зданием ощущается сильный запах хлорки.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее ЧП произошло во время празднования дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко. Участники вечера засыпали в бассейн сухой лед, не зная, что при взаимодействии с водой он выделяет углекислый газ.