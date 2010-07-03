Пассажирский самолет экстренно сел в Бостоне из-за возгорания

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Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic рейсом Нью-Йорк – Лондон совершил вынужденную посадку в аэропорту Бостона, сообщает "Интерфакс".

Командиру воздушного судна пришлось посадить самолет из-за возгорания на борту. По предварительным данным, загорелось кресло в пассажирском салоне. Экипаж сумел самостоятельно справиться с огнем.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту было 217 человек, никто из них не пострадал. Пассажиры ждут другого самолета для продолжения полета.

О причинах возгорания не сообщается.