Сотрудники МЧС локализовали пожар в ангаре на улице Дубравная

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В ангаре на северо-западе города произошел пожар. На место происшествия прибыли спасатели, возгорание локализовано, сообщили Агентству "Москва" представители МЧС.



Известно, что пожар случился на улице Дубравная в столичном районе Митино.

"Площадь пожара около 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – сказали представители экстренной службы.

По данным ведомства, в 22:22 пожар в металлическом ангаре удалось локализовать.

Ранее стало известно, что ангар загорелся на северо-западе столицы.