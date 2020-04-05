Сотрудники МЧС локализовали пожар в ангаре на улице Дубравная

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В ангаре на северо-западе города произошел пожар. На место происшествия прибыли спасатели, возгорание локализовано, сообщили Агентству "Москва" представители МЧС.
Известно, что пожар случился на улице Дубравная в столичном районе Митино.
"Площадь пожара около 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – сказали представители экстренной службы.
По данным ведомства, в 22:22 пожар в металлическом ангаре удалось локализовать.
Ранее стало известно, что ангар загорелся на северо-западе столицы.