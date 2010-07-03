Строительный склад загорелся во Владивостоке

Фото: 25.mchs.gov.ru

Огонь охватил склад со стройматериалами во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Сейчас пламя тушат 41 человек и 14 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются. Сведений о пострадавших нет.