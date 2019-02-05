Пожар в ангаре на севере Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.

Информации о пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания в ангаре увеличилась с 300 до 500 квадратных метров.

Загорание ангара в САО локализовано на площади 500 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 февраля 2019 г.



Одноэтажный ангар находится на территории промзоны на улице Михалковской, дом №61, строение 1. Для тушения пожара задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.