Что стало причиной потопа в здании РУДН

Организаторы соревнований в спорткомплексе РУДН вот уже почти месяц пытаются получить компенсацию за потоп во время выступлений юных гимнасток.

И дело не только в срыве мероприятия. По словам родителей, их дети просто чудом не пострадали во время давки в помещениях, где с потолка по проводам текла вода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.